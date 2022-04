Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Gerrit Fauser

Wolfsburg (dpa/lni) –

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit Angreifer Gerrit Fauser vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Seit 2013 spielt der gebürtige Nürnberger bereits in Wolfsburg. Fauser kommt auf 640 Spiele in der DEL, 484 davon hat er für die Niedersachsen absolviert und ist mit ihnen 2016, 2017 und 2021 jeweils deutscher Vizemeister geworden. In seinen neun Jahren im Verein erzielte der Linksschütze 113 Treffer. In dieser Saison kommt er bisher auf 12 Tore und 14 Vorlagen.