Grizzlys Wolfsburg holen US-Olympia-Kapitän

Wolfsburg (dpa) –

Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg hat den amerikanischen Nationalspieler Andy Miele für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 35-jährige Stürmer war bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking Kapitän des US-Teams und spielte zuletzt für den schwedischen Club HV71. «Andy ist das fehlende Puzzlestück in unserem Line-Up. Er war unser absoluter Top-Kandidat und wird eine dominante Rolle im Spiel einnehmen», sagte der Wolfsburger Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.