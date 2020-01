Grizzlys Wolfsburg holen Eishockey-Stürmer Hungerecker

Phil Hungerecker während eines Spiels. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Die Grizzlys Wolfsburg haben für die kommende Eishockey-Saison den fünfmaligen deutschen Nationalspieler Phil Hungerecker von den Adlern Mannheim verpflichtet. Das gab der DEL-Club am Montag bekannt. Der 25 Jahre alte Stürmer unterschrieb bei den Wolfsburgern einen Zweijahresvertrag und wird so im Sommer in seine niedersächsische Heimat zurückkehren.

Hungerecker wurde in Lüneburg geboren und wechselte über die Stationen Adendorfer EC, Hannover Scorpions und Kassel Huskies zum deutschen Meister Mannheim. «Er hat sich in Mannheim zu einem Spieler entwickelt, der in jedem DEL-Team eine gute Rolle spielen kann», sagte Wolfsburgs Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

