Grizzlys Wolfsburg holen Außenstürmer Archibald

Wolfsburg (dpa/lni) – Die Grizzlys Wolfsburg haben Außenstürmer Darren Archibald verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier wechselt von den Vienna Capitals aus Wien zu den Niedersachsen in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). In Wolfsburg erhält Archibald einen Einjahresvertrag, wie die Grizzlys am Mittwoch mitteilten. Der Neuzugang verfügt über NHL-Erfahrung. In der besten Eishockey-Liga der Welt machte Archibald 55 Spiele, erzielte dabei sechs Tore und bereitete acht Treffer vor. Er soll zur Saisonvorbereitung Ende Juli zu seinem neuen Team stoßen.

«Mit Darren bekommen wir einen großen, körperlich starken und technisch versierten Stürmer, der dorthin gehen kann, wo es weh tut», sagte Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. «Seine Zweikampfstärke und physische Präsenz, gerade in der offensiven Zone, sollen unsere Spielweise bereichern.»

