Grizzlys holen Ex-NHL-Profi Caamano

Wolfsburg (dpa/lni) –

Die Grizzlys Wolfsburg haben in Nick Caamano einen Stürmer mit NHL-Erfahrung verpflichtet und damit ihre Personalplanungen für die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weitgehend abgeschlossen. «Nick hat einen sehr guten Schuss, ist körperlich sehr präsent und trotz seiner Statur ein sehr guter Schlittschuhläufer», lobte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. Er kündigte an, nur noch nach einem dritten Torhüter zu suchen. Der 25-jährige Kanadier Caamano spielte insgesamt 40 Mal für die Dallas Stars in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL. Er nimmt die letzte Ausländerposition im Aufgebot der Wolfsburger ein. Die Grizzlys sind seine erste Station in Europa. Er erhält einen Einjahresvertrag. Trainingsauftakt ist Anfang August.