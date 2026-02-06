Grippewelle im Norden nimmt weiter an Fahrt auf

In Norddeutschland stieg die Zahl der Atemwegserkrankten in der fünften Kalenderwoche deutlich an (Symbolbild). Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Grippesaison in Norddeutschland ist in vollem Gange – die Zahl der registrierten Ansteckungen mit Influenza-Viren hat sich in der Woche ab dem 26. Januar weiter erhöht. Dies meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Bezug auf Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

In allen drei Bundesländern beschleunigte sich das Infektionsgeschehen bei Atemwegserkrankungen in der fünften Kalenderwoche demnach klar. In MV (+56 Prozent zur Vorwoche) erreichte die Zahl der in einer Woche registrierten Neuinfektionen mit 2.087 einen Drei-Jahres-Höchststand. Mehr neue Ansteckungen waren zuletzt in der 50. Kalenderwoche des Jahres 2022 verzeichnet worden.

Besonders bei Erwachsenen fiele die Grippewelle in MV stärker aus als in den Vorjahren, berichtet die Krankenkasse AOK Nordost. Die Zahl der Grippe-Krankmeldungen ihrer Versicherten mit Wohnsitz in MV habe sich im Gegensatz zur ersten Januar-Woche um das Fünffache erhöht (292).

In Hamburg (548 Neuinfektionen) und Schleswig-Holstein (690) bewegt sich die Zahl der Neuinfektionen insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Aber auch hier nahm das vom RKI registrierte Infektionsgeschehen (HH: +65 Prozent; SH: +68 Prozent) im Gegensatz zur Vorwoche stark zu.

Influenza-Viren zu dieser Jahreszeit dominant

Influenza-Viren sorgen zu dieser Jahreszeit üblicherweise für viele Atemwegserkrankungen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Erreger Covid-19 ging in den drei norddeutschen Bundesländern insgesamt weiter zurück und bewegt sich nach wie vor auf niedrigem Niveau. Atemwegserkrankungen durch RSV nahmen in Schleswig-Holstein leicht zu. Dort erkrankten in der fünften Kalenderwoche 97 Menschen an dem Virus.

Auch bundesweit berichtet das Robert Koch-Institut für diesen Zeitraum von einem erneuten Anstieg der akuten Atemwegserkrankungen. Insgesamt bewege sich die Inzidenz aber auf einem «für die Jahreszeit üblichen, hohen Niveau».