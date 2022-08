Grippe: Oberdorf sagt Teilnahme an WM-Quali-Spielen ab

Frankfurt/Main (dpa) –

Wegen einer Grippe-Erkrankung hat Nationalspielerin Lena Oberdorf ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen am Samstag (14.45 Uhr/live im ZDF) in der Türkei und am kommenden Dienstag (18.30 Uhr/live bei ARD One) in Bulgarien abgesagt. Eine in Betracht gezogene nachträgliche Anreise der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg sei wegen der anhaltenden Beschwerden verworfen worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Fabienne Dongus (TSG Hoffenheim) nach.