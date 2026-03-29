Grillrauch zieht in Wohnung – Drei Kinder verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Hamm sind drei Kinder durch das Einatmen von Grillrauch leicht verletzt worden. Eins von ihnen sei noch ein Kleinkind, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die anderen beiden Kinder sind demnach fünf und neun Jahre alt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge zog der Rauch von einem mutmaßlich nicht abgelöschten Grill über Nacht in die Wohnung der Familie. Auch eins der beiden Elternteile habe eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Der Rettungsdienst wurde nach Angaben der Feuerwehr am Morgen zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert, nachdem die Familienmitglieder über Schwindel und Übelkeit geklagt hatten. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.