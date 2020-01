Griechisch-orthodoxe Wasserweihe: Bischof segnet die Elbe

Der griechisch-orthodoxe Bischof Bartholomaios Kessidis von Arianz (M) führt eine Wasserweihe durch. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Würdenträger der griechisch-orthodoxen Kirche haben am Sonntag in Hamburg die Elbe gesegnet. Mit der traditionellen Wasserweihe zum Fest der Epiphanie erinnern die orthodoxen Christen an die Taufe Jesu im Jordan. Sie gilt als Weihe aller Gewässer und der Schöpfung. Bischof Bartholomaios Kessidis von Arianz tauchte vom Museumsschiff «Rickmer Rickmers» aus ein Kreuz dreimal ins Wasser. Zudem wurden mehrere Tauben fliegen gelassen, die Symbole für den Heiligen Geist sind.

An der Zeremonie im Regen nahmen nach Angaben einer Kirchensprecherin auch der Hamburger Erzpriester und Bischöfliche Vikar, Georgios Manos, Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche sowie die Konsuln von Griechenland und Zypern teil. Die Wasserweihe wird in Hamburg seit 1974 gefeiert.

Griechisch-Orthodoxe Gemeinde in Hamburg e.V.