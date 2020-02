Greta Thunberg fordert in Hamburg mehr Einsatz fürs Klima

Greta Thunberg spricht in ein Mikrofon. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Politikern vorgeworfen, sich nicht genug für den Schutz des Klimas einzusetzen. «Die Entscheidungsträger verhalten sich immer noch so, als ob alles gut wäre und die Wissenschaft wird immer noch ignoriert», sagte Thunberg am Freitag bei der Fridays-for-Future-Demo in Hamburg.

«Das ist das Jahr 2020 und wir müssen jetzt echtes Handeln sehen», sagte Thunberg. «Die Krise ist hier und jetzt und nicht in der fernen Zukunft. (…) Wir sind müde, konstant außen vor gelassen zu werden», ergänzte die 17-Jährige. Sie wisse nicht, wie Politiker ihren Kindern in die Augen schauen können, während sie ihnen die Zukunft stehlen. «Wenn genug Menschen mitmachen, den Wandel voranzutreiben, dann kann der Wandel auch gelingen.»

Vor fast genau einem Jahr – am 1. März – hatte die schwedische Klimaaktivistin das erste Mal an einem Klimastreik in Hamburg teilgenommen.

Fridays for Future

Fridays for Future Hamburg

Fridays for Future Forderungen Hamburg