Greta Thunberg demonstriert mit 20 000 Menschen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag in Hamburg mit tausenden Menschen ein Zeichen für das Klima gesetzt. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt forderten nach Polizeiangaben rund 20 000 Teilnehmer auf Plakaten und Transparten «Wir streiken bis ihr handelt» und «the earth is on fire». «Die Stimmung ist weiterhin entspannt und friedlich», twitterte die Polizei.

Nach einem Bühnenprogramm mit der Hamburger Band Fettes Brot zogen die Demonstranten vom Heiligengeistfeld in Richtung Innenstadt. Bei einer Abschlusskundgebung wollten sowohl Thunberg als auch die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer eine Rede halten.

Vor fast genau einem Jahr – am 1. März – hatte die schwedische Klimaaktivistin das erste Mal an einem Klimastreik in Hamburg teilgenommen. Beim bislang größten globalen Klimastreik in Hamburg am 20. September 2019 gingen rund 70 000 Menschen auf die Straße, die Veranstalter sprachen von 100 000 Teilnehmern.

Fridays for Future

Fridays for Future Hamburg

Fridays for Future Forderungen Hamburg