Grenzstadt Coevorden will wieder mit Kanonen schießen

Coevorden (dpa/lni) – Die niederländische Grenzstadt Coevorden lässt ihre beiden am Schloss positionierten Jahrhunderte alten Kanonen vom Verteidigungsministerium auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Per Kran wurden die Kanonen am Mittwoch weggeschafft, damit die Experten des Zentrums für Waffensysteme und Munition die Geschütze unter die Lupe nehmen können, berichtete das «Dagblad van het Noorden». Bei Feiern im August sollen Salutschüsse aus den Kanonen abgefeuert werden. Die Kanonen wurden 1972 im Gedenken an die Befreiung der Stadt von der Belagerung durch Münstersche Truppen aufgestellt, seitdem aber nie benutzt.

Schüsse Richtung Grenze sind natürlich nicht geplant. Mit Pulver und Stroh vollgestopft sollen die Kanonen auch bei künftigen Festivitäten vor allem knallen und tüchtig Rauch entwickeln, berichtete die Zeitung. In Gefechten kamen die Geschütze den Recherchen nach nie zum Einsatz. 1871 wurden sie in Lüttich gegossen, lagerten jahrelang im Arsenal in Antwerpen und dienten dann tief im Boden eingegraben in Hellervoetsluis als Poller.

