Greenpeace Energy heißt bald Green Planet Energy

Hamburg (dpa) – Der Hamburger Ökostromanbieter Greenpeace Energy soll von Herbst unter dem neuen Namen Green Planet Energy firmieren. «In Medien und der öffentlichen Wahrnehmung im In- und Ausland sind Greenpeace und Greenpeace Energy in den vergangenen Jahren immer wieder verwechselt oder falsch miteinander in Beziehung gesetzt worden», heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Unternehmens und der Umweltorganisation. «Durch die Umfirmierung soll die Rollenaufteilung zwischen beiden Akteuren künftig noch klarer erkennbar werden und Verwechslungen ausgeschlossen sein.»

Greenpeace Energy ist eine Genossenschaft mit mehr als 28.000 Mitgliedern und versorgt nach eigenen Angaben bundesweit gut 200.000 Kundinnen. Die Genossenschaft wurde zwar von der Umweltorganisation Greenpeace mitgegründet und engagiert sich gemeinsam mit Greenpeace bei energiepolitischen Kampagnen, ist aber rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.

