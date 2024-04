Grau und regnerisch in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Donnerstag wird stürmisch an den Küsten Schleswig-Holsteins. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet an der Nordsee bis zur Mittagszeit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Im gesamten Bundesland sowie in Hamburg werde sich bis zum Mittag eine dichte Wolkendecke halten, es könne auch regnen. Am Nachmittag soll es im Nordwesten Auflockerungen geben und trocken werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 16, in Küstenregionen bei bis zu 13 Grad.

In der Nacht auf Freitag wird es laut DWD meist stark bewölkt, mit möglichen Schauern im Westen. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Die Tiefstwerte der Nacht liegen zwischen 8 und 10 Grad. Im Tagesverlauf des Freitags rechnet der DWD wieder mit milderen Temperaturen von bis zu 19 Grad und weiterhin vereinzelten Schauern.