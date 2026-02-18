Grass-Haus bekommt Teile des Nachlasses aus Behlendorf

Lübeck (dpa/lno) –

Das Günter Grass-Haus in Lübeck hat einen Teil des Nachlasses des Schriftstellers aus dessen Haus in Behlendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) erworben. Der Kauf mit Hilfe des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sei bereits im vergangenen Jahr erfolgt, wie Kulturstiftung Hansestadt Lübeck mitteilte.

Der Literaturnobelpreisträger und seine Frau lebten von 1986 bis zum Tod des Schriftstellers 2015 in dem Haus. Bis in jüngster Vergangenheit hätten sich dort noch all seine Arbeitsmaterialien wie Bildhauerwerkzeuge, Malutensilien und Schreibgeräte sowie seine Bibliothek mit rund 4.500 Bänden befunden. Im Dezember bot ein Maklerbüro das Anwesen zum Verkauf an.

Dauerausstellung geplant

Die rund 800 von der Günter und Ute Grass Stiftung erworbenen Gegenstände sollen ab 2027, dem Festjahr «100 Jahre Günter Grass», dauerhaft im Günter Grass-Haus ausgestellt werden. Die Exponate wurden in den letzten Monaten digitalisiert, damit das Werk von Günter Grass umfassend wissenschaftlich erforscht werden kann. Die Bibliothek des Schriftstellers habe das Günter Grass-Haus als Schenkung erhalten.

Der Direktor des Günter Grass-Hauses, Jörg-Philipp Thomsa, sprach von einem Meilenstein. Bislang verfügte das Museum über keine persön­lichen Gegenstände oder Bücher aus dem Nachlass von Günter Grass, son­dern lediglich über Manuskripte und bildkünstlerische Arbeiten. «Mit diesen neuen Exponaten können 30 Jahre seines literarischen und bildkünstlerischen Schaffens bewahrt, erforscht und der Öffentlichkeit veran­schaulicht werden.»