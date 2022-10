Grant Hendrik Tonne gewinnt Direktmandat

Hannover (dpa) –

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ein Direktmandat gewonnen. Im Wahlkreis 38 – Nienburg/Schaumburg erhielt er mit 35,7 Prozent die meisten Stimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Internetseite veröffentlichte. Bei der Landtagswahl im Jahr 2017 war der Wahlkreis noch an den CDU-Politiker Karsten Heineking gegangen.

Tonne ist seit dem Jahr 2008 Mitglied des Niedersächsischen Landtages und seit 2017 Landeskultusminister. Der Politiker ist verheiratet und hat vier Kinder.