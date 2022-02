Grand Slam: Vier Nord-Judokas starten in Tel Aviv

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg ist mit drei Judokas beim Grand Slam in Tel Aviv vertreten. Dabei feiert Losseni Kone (Klasse über 100 kg) seine Premiere auf der Welttour. Zum Team gehören außerdem Mascha Ballhaus (bis 52 kg) und Renee Lucht (über 78 kg). Die beiden Kämpferinnen hatten bereits am Grand Slam in Paris Anfang Februar teilgenommen. Die Veranstaltung in Israel wird von Donnerstag bis Samstag ausgetragen.

Ebenfalls zum Team des Deutschen Judo-Bundes gehört Miriam Butkereit vom schleswig-holsteinischen TSV Glinde. Die WM-Fünfte in der Klasse bis 70 Kilogramm hatte im vergangenen Jahr in Tel Aviv Rang zwei belegt.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-152063/2

Hamburger Judo-Verband

DJB-Kader