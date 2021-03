Grafschaft Bentheim: Gute Erfahrungen mit Ausgangssperre

Nordhorn (dpa/lni) – Mit der Grafschaft Bentheim hat Ende 2020 erstmals ein Kreis in Niedersachsen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt – und sie hat nach Einschätzung des Landkreises gewirkt. Der Kreis habe gute Erfahrungen mit der Regelung gemacht, die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche sei in dem Zeitraum von rund 230 auf gut 120 gesunken, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Freitag in Nordhorn. In der Region im Westen des Landes durften die rund 140 000 Einwohner vom 23. Dezember bis zum 12. Januar zwischen 21.00 und 5.00 Uhr ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen.

Ausgenommen von der Ausgangssperre waren Wege, die aus beruflichen oder medizinischen Gründen unvermeidbar waren. Auch Gassi gehen von Einzelpersonen mit dem Hund war möglich. In der Zeit der Ausgangssperre einschließlich Weihnachten und Silvester seien kaum Verstöße gemeldet worden, sagte die Sprecherin: «Die Grafschafter waren hochdiszipliniert.»

Angesichts massiv steigender Infektionszahlen plant Niedersachsen mit der neuen Verordnung das Einführen nächtlicher Ausgangssperren in Hochinzidenzregionen. In Landkreisen und großen Städten mit über 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche soll die Ausgangssperre als eine Möglichkeit für verpflichtende Beschränkungen aufgenommen werden. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 sollen nächtliche Ausgangssperren als verpflichtend gelten, aber nicht automatisch im gesamten Kreisgebiet.

Die Landkreis-Sprecherin betonte, in der Grafschaft Bentheim sei dies im Falle steigender Infektionszahlen keine Maßnahme, die «vollkommen ausgeschlossen» sei. Am Freitag lag die Inzidenz im Kreis bei 102,8.

