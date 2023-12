Grafschaft Bentheim bittet um Rücksicht an Silvester

Nordhorn (dpa/lni) –

Der Landkreis Grafschaft Bentheim appelliert angesichts der Hochwasserlage an die Menschen in der Region, den Jahreswechsel dieses Jahr besonders rücksichtsvoll zu feiern. Seit Weihnachten seien Feuerwehr und Hilfsorganisationen unermüdlich im Einsatz gewesen, um die Gemeinden vor den Wassermassen zu schützen, teilte der Kreis am Sonntag mit. «Auch wenn sich die Lage an Vechte und Dinkel mittlerweile zum Glück entspannt hat: Lassen Sie uns heute Nacht auf die außergewöhnliche Belastung der Einsatzkräfte besonders Rücksicht nehmen», sagte Landrat Uwe Fietzek. Feuerwerk solle nur verantwortungsvoll abgebrannt werden, um die Einsatzkräfte durch Brände und Unfälle nicht zusätzlich zu belasten.

Dem Kreis zufolge hat der Wasserstand der Vechte in Emlichheim die Meldestufe 2 mittlerweile unterschritten. In weiteren Orten seien die Pegelstände der Vechte und der Dinkel unterhalb der ersten Stufe.

Seit Freitag seien jedoch rund 38.000 Sandsäcke sowie sogenannte Big Packs in das benachbarte Emsland gebracht worden, wo die Hochwasserlage angespannter ist. 30.000 neue Sandsäcke, die der Landkreis beim Land angefordert hatte, seien am Samstag in Nordhorn angekommen. «Sollte sich die Hochwasserlage in der Grafschaft Bentheim doch noch einmal verschärfen, sind wir weiterhin gut gerüstet», versicherte die zuständige Dezernentin Elke Bertke.