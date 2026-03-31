Gräber nach Unfall in Papenburg verwüstet

Papenburg (dpa/lni) –

Auf dem Friedhof im emsländischen Papenburg sind bei einem Verkehrsunfall mehrere Gräber verwüstet worden. Im Stadtteil Aschendorf verlor eine Person aufgrund fehlerhafter Bedienung ihres Fahrzeugs die Kontrolle und überfuhr die Gräber, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Geschädigten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 mit der Polizei in Papenburg in Verbindung zu setzen.