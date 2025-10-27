Grabsteine auf jüdischem Friedhof umgeworfen

In Rinteln wurden zehn jüdische Grab- und Gedenksteine umgeworfen, in Obernkirchen wurde ein jüdischer Gedenkstein mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen beschmiert. (Symbolbild) Federico Gambarini/dpa

Rinteln/Obernkirchen (dpa/lni) –

Auf einem jüdischen Friedhof in Rinteln (Landkreis Schaumburg) haben Unbekannte zehn Grab- und Gedenksteine umgeworfen. Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Handeln aus. Nach Rücksprache mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen sei ein unbeabsichtigtes Umfallen ausgeschlossen, teilte ein Sprecher mit. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Obernkirchen haben zudem unbekannte Täter einen jüdischen Gedenkstein mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und bittet ebenfalls um Hinweise.