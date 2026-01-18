Grab von Helmut Schmidt erneut mit Hakenkreuzen beschmiert

Am Grab von Helmut und Loki Schmidt ist die Grabplatte beschmiert worden. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa) –

Das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Frau Loki ist in Hamburg erneut mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Polizisten hätten die orangefarbenen Schmierereien auf der Grabplatte auf dem Friedhof Ohlsdorf unterdessen abgedeckt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Bereits im Dezember 2023 hatte es eine ähnliche Tat gegeben. «Es war die gleiche Grabplatte, die gleichen Hakenkreuze in der gleichen Farbe», sagte der Sprecher. Der Staatsschutz ermittelt.

Helmut Schmidt (SPD) war von 1974 bis 1982 Bundeskanzler. Er starb im November 2015, seine Ehefrau bereits 2010.