Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Pandemie

Die evangelischen Landesbischöfin Kristina-Kühnbaum-Schmidt steht bei einem Gottesdienst zur Erinnerung an die Toten und Leidtragenden der Pandemie im Schweriner Dom. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg laden rund ein Jahr nach dem ersten Lockdown zu einem ökumenischen Gedenk-Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie ein. Teilnehmer in der Offenen Kirche St. Nicolai in Kiel sind am Sonnabend (17.00 Uhr) unter anderem Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Bischof Gothart Magaard und Erzbischof Stefan Heße. Auch Vertreter verschiedener beruflicher und gesellschaftlicher Gruppen werden sich nach Angaben der Kirche an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werde digital zugeschaltet.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-799377/2