«Gorch Fock» nach vier Monaten wieder in Kiel erwartet

Kiel (dpa) –

Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» wird an diesem Freitag wieder in seinem Heimathafen Kiel festmachen. Der Dreimaster soll um 10.00 Uhr einlaufen, wie die Marine am Dienstag mitteilte. Die «Gorch Fock» war am 20. März zu seiner 175. Auslandsreise gestartet. Seitdem legte die Bark 7000 Seemeilen zurück. Der Törn führte Schiff und Besatzung unter dem Kommando von Kapitän zur See Peter Graf von Kielmansegg nach Spanien, zu den portugiesischen Inseln Madeira und Azoren sowie nach Irland.

Rund 250 Offiziersanwärterinnen und -anwärter sammelten bei der Reise im Rahmen ihrer seemännischen Basisausbildung erste Erfahrungen an Bord des Großseglers. Unter ihnen waren auch Kadetten aus Kolumbien, Frankreich, Togo, Kamerun und Senegal.

Nach jahrelanger und teurer Sanierung hatte die Marine die «Gorch Fock» 2021 zurückbekommen. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden auf der «Gorch Fock» etwa 15.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter ausgebildet. Das Schiff legte bei Ausbildungsreisen mehr als 750.000 Seemeilen zurück. Das entspricht 35 Erdumrundungen.