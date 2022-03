«Gorch Fock» nach Ausbildungstörn wieder im Heimathafen Kiel

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ liegt in der Kieler Förde vor Anker. Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Das Segelschulschiff der Marine «Gorch Fock» wird am heutigen Tag von seiner ersten Ausbildungsreise nach langem Werftaufenthalt wieder in seinem Heimathafen Kiel erwartet. Der Dreimaster legte in den vergangenen Monaten umgerechnet fast 15.000 Kilometer zurück. Zuvor war das Schiff jahrelang von Grund auf überholt worden. Die Kosten für die Sanierung stiegen von zunächst geplanten zehn auf 135 Millionen Euro.

Ende November hatte die «Gorch Fock» mit rund 100 Besatzungsmitgliedern unter dem Kommando von Nils Brandt Kurs auf die Kanarischen Inseln genommen. Aufgrund von Corona-Fällen musste die erste geplante Ausbildungsreise abgesagt werden. Dann ging es über Málaga und Lissabon zurück in die Heimat.