«Gorch Fock» beim Ocean Race in Kiel

Die Crew der «Gorch Fock» ist mit ihrem Schiff in diesem Jahr mehrfach auf See. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Kiel (dpa) –

Für die Crew des deutschen Segelschulschiffs «Gorch Fock» stehen in diesem Jahr mehrere Reisen an. «Wir segeln dann auch beim Ocean Race Europe mit Boris Herrmann in Kiel an einzelnen Tagen und werden auch Open Ship anbieten», sagte Kommandant Elmar Bornkessel den «Kieler Nachrichten». Das kompakte europäische Vorspiel zur nächsten Weltumseglung The Ocean Race 2027 startet am 10. August in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.

Zuvor brechen der Dreimaster und seine Crew aber bereits am 13. Januar in Richtung Vigo in Spanien auf. Dort werden Offizieranwärter an Bord kommen, sagte Bornkessel. «Diese Reise ist etwas länger, weil wir die Offizieranwärter auf drei Törns aufteilen. Das ist gut für uns als Stammbesatzung.» Von Vigo aus nimmt das Schiff über Portimão Kurs auf Madeira. Dort ist der erste Crewwechsel geplant. Ziele sind unter anderem die Azoren und die Shetlandinseln.

Windjammerparade in Kiel

Im Sommer dient die Bark in Warnemünde als Plattform des Bundespräsidenten für den Empfang des Diplomatischen Korps. Danach wird das Schiff zur Windjammerparade auf der Kieler Woche Ende Juni erwartet. Nach dem Ocean Race Europe fährt die «Gorch Fock» zur Sail 2025 in Bremerhaven. Geplant ist in diesem Jahr auch eine Familienfahrt, an dem die Besatzung Angehörige mit an Bord nehmen darf.

2026 steht dann eine Amerika-Reise in drei Törns auf dem Programm. «Wir werden sie im März beginnen und Mitte April die ersten Kadetten auf den Kanaren bekommen», sagte Bornkessel. «Wir nehmen auch die Feierlichkeiten in Norfolk und Baltimore mit. Und dann fahren wir über New York nach Boston und Halifax. Höhepunkt wird der 4. Juli zum Nationalfeiertag in New York.» Von dort gehe es über Island zurück nach Kiel.