Golfhallen-Chef Harnik traut HSV und Werder Aufstieg zu

Hamburg (dpa/lno) – Ex-Profi Martin Harnik traut seinen beiden Ex-Clubs Hamburger SV und Werder Bremen die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu. «Sie glauben zu 100 Prozent an sich», sagte der 34-Jährige, der am Freitag im schleswig-holsteinischen Glinde seine Indoor-Golfanlage eröffnete.

Der fünftplatzierte HSV, der am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 gastiert, habe sich vor allem in der Abwehr verbessert, befand der 68-fache österreichische Nationalspieler: «Das hatte ich am Beginn der Saison ja kritisiert.»

Der Tabellendritte aus Bremen, der am Samstag (13.30 Uhr/Sky) den Karlsruher SC empfängt, hätte vor allem durch den neuen Trainer Ole Werner an «Ruhe und Stabilität» gewonnen. Auch der Tabellen-Zweite FC St. Pauli mache «seine Sache gut», so Harnik weiter. Zu den Aufstiegskandidaten zählt er auch Schalke 04.

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere nach der Saison 2019/20 mit 66 Toren in 240 Bundesligaspielen und 33 Treffern in 83 Zweitligapartien spielt Harnik derzeit in der Hamburger Oberliga, wo er mit der TuS Dassendorf souveräner Tabellenführer der Staffel 1 ist.

Auch nach Abschluss seiner Laufbahn als Fußballprofi hat der Ex-Stürmer sein Hobby zum Beruf gemacht: als Geschäftsführer der Golfhalle in Glinde. Einer der Unterschiede zum Fußball: Als Spieler hatte er «immer nur den Kulturbeutel dabei», fast alles sei ihm abgenommen worden. Das sei beim Aufbau des neuen Business ganz anders gewesen, meinte er.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-977024/2

Homepage

Profil Martin Harnik