Golferin Esther Henseleit als Spielerin des Jahres geehrt

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburgerin Esther Henseleit ist von der PGA of Germany, dem deutschen Verband der Berufsgolfer, als Spielerin des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Die 21-Jährige vom Hamburger Golfclub Falkenstein hatte im vergangenen Jahr als Neuling auf der Europa-Tour der Frauen gleich die Gesamtwertung gewonnen. Im Dezember feierte sie in Kenia auch ihren ersten Turniersieg. Von Donnerstag an ist Esther Henseleit bei der mit 240 000 Euro dotierten Australian Ladies Classic auf dem Bonville Golf Resort am Start.

