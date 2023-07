Goldschmidt: Zuspruch für Idee eines Nationalparks Ostsee

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sieht in der Debatte um die Idee eines Nationalparks Ostsee neben Kritik auch Zuspruch. «Naturschutz hat viel Rückenwind in der Gesellschaft und alle lieben ihre Ostsee», sagte Goldschmidt den «Lübecker Nachrichten» (Freitag). Er werde häufig angesprochen, dass ein Nationalpark eine faszinierende Idee sei und der Ostsee nur noch ein Kraftakt helfen könne. Gerade habe er ein Unterstützungsschreiben des BUND entgegengenommen. Die Umweltorganisation habe deutschlandweit mehr als 600 000 Mitglieder betonte der Minister.

«Dass im Zuge des Konsultationsverfahrens der Wind auch von vorne kommt, überrascht mich aber nicht», sagte Goldschmidt. Veränderungen träfen heute eigentlich immer erst mal auf Skepsis und müssten gut erklärt werden. «Sie sind aber auch notwendig.» Bei der Einrichtung von Nationalparks gebe es das Phänomen, dass in der Gründungsphase viel Missmut herrsche und nach der Einrichtung viel Begeisterung. «Ich bin Optimist», betonte der Grünen-Politiker.

Der Landtag will sich nach Abschluss eines Konsultationsprozesses mit allen betroffenen Gruppen mit dem Thema Nationalpark Ostsee befassen. In den vergangenen Wochen hatten Kommunen und Verbände Kritik geäußert. Sie befürchten vor allem Einschränkungen bei der touristischen und wirtschaftlichen Nutzung des Meeres und der Strände. Goldschmidt war solchen Befürchtungen bereits mehrfach entgegengetreten und sagte jetzt: «Eine Sperrung von Badestränden, ein Verbot des Segelns oder das Ende des Wassersports in Schleswig-Holstein wird es nicht geben.»