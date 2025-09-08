Goldschmidt wirbt für Wasserstoffproduktion im Norden

Kiel/Berlin (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bringt den Norden als Lieferant von grünem Wasserstoff ins Spiel. «Für die Wasserstoff-Produktion herrschen in unserem Land durch den hohen Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz die besten Voraussetzungen», sagte Goldschmidt nach einer vorab vorliegenden Mitteilung bei einer Veranstaltung in Berlin mit Vertretern der Branche und Bundespolitik für den Wasserstoffhochlauf.

Auch der Süden Deutschlands könnte profitieren, so Goldschmidt. Dort werde grüner Wasserstoff für die Industrie benötigt. «Die Voraussetzung dafür ist aber ein kluges Strommarkt-Design. Deshalb spreche ich mich schon lange für eine Aufteilung Deutschlands in mehrere Stromgebotszonen aus.» Die Volkswirtschaft brauche viel kostengünstigen grünen Wasserstoff. «Wir sollten das Marktdesign so ausgestalten, dass Wasserstoff dort für ganz Deutschland günstig erzeugt werden kann, wo erneuerbare Energien großvolumig vorhanden sind.»