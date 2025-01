Goldschmidt: Fischer sollten Umweltschutz unterstützen

Kiel (dpa/lno) –

Nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt sollten Fischerinnen und Fischer «Alliierte des Umweltschutzes» sein. «Die Fischer haben Probleme und wirtschaftliche Herausforderungen, die vor ihnen liegen», sagte der Grünen-Politiker. Diese hätten vorwiegend damit zu tun, dass die Meere in der Vergangenheit zu schlecht geschützt wurden.

«Der Grund, warum es den Ostseefischern wirtschaftlich so schlecht geht ist, dass es aufgrund von Umweltproblemen und jahrelanger Überfischung kaum noch Fisch in der Ostsee gibt», erklärte Goldschmidt. Weitere Faktoren seien daneben auch die extremen Nährstoffeinträge ins Wasser und die Erwärmung des Meeres.

Eine nachhaltige Bewirtschaftung ist laut Goldschmidt das Gleiche im Meer wie im Forst. «Es bedeutet, dass die Fischer heute eine Verantwortung für die künftigen Generationen von Fischern haben, damit auch die weiter von der Ostsee leben können», führte der Umweltminister aus.

«Es ist auch nicht so, dass die Fischer per se gegen mehr Umwelt- und Naturschutz sind. Es gibt viele, die sich für Meeresschutz einsetzen und dazu gehören auch Schutzgebiete», betont Goldschmidt. So forderten diese den Angaben nach etwa auch, dass die Gewässerrandstreifen ausgeweitet werden, um Düngemittel nicht ins Wasser zu spülen.

Aktionsplan Ostseeschutz

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Meere sei allerdings oftmals zu kurz gekommen. Goldschmidt betonte: «Deswegen sind fischereifreie Zonen und Meeresnaturschutzgebiete einfach auch Investitionen in die Zukunft.» Im März 2024 hatte die Landesregierung sich auf einen Aktionsplan Ostseeschutz 2030 geeinigt.

Damit sollen 12,5 Prozent der schleswig-holsteinischen Ostsee unter strengem Schutz stehen. Zudem gebe es weitere Einschränkungen: So soll etwa die Ostsee künftig von schädlichen Einträgen aus der Landwirtschaft entlastet werden.