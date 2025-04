Goldschmidt: Allzeithoch bei Stromerzeugung aus Erneuerbaren

Kiel (dpa/lno) –

Nach Angaben des Schleswig-Holsteinischen Umweltministers hat die in die Stromnetze aufgenommene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2024 ein Allzeithoch erreicht. «Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist gut fürs Klima, eine große Chance für unseren Wirtschaftsstandort und eine Stärkung unserer Sicherheit, denn wir werden unabhängiger von fossilen Energielieferungen aus dem Ausland», sagte Tobias Goldschmidt (Grüne). Insgesamt sind laut dem Statistikamt Nord 27,3 Terawattstunden grüne Energie eingespeist worden.

Dies ist dem Umweltministerium zufolge gegenüber dem Niveau von 2014 eine Steigerung um das etwa Zweieinhalbfache – damals waren es 10,7 Terawattstunden. «Die heute veröffentlichten Zahlen sind ein eindrucksvoller Beleg der konsequenten und kontinuierlichen Energiewendepolitik der Landesregierung», betonte Goldschmidt. Er forderte von der voraussichtlichen schwarz-roten Bundesregierung den Kurs verlässlich weiterzugehen.

Insgesamt war die Windkraft – ob an Land oder an See – mit knapp 22,4 Millionen Megawattstunden wichtigster erneuerbarer Energieträger. Dies sei ein Anteil von vier Fünftel am regenerativ erzeugten Strom. An zweiter Stelle folge Biogas mit rund 2,6 Millionen Megawattstunden und schließlich wuchs die Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen auf 2,2 Millionen Megawatt Stunden.