Goldgeschäft in Lübeck überfallen – Täter flieht ohne Beute

Lübeck (dpa/lno) –

Mit einer Schusswaffe hat ein Mann ein Goldgeschäft in Lübeck überfallen. Er habe am Vormittag zwei Mitarbeiter mit der Waffe bedroht und gegen einen von ihnen Pfefferspray eingesetzt, sei dann aber ohne Beute geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Die Beamten fahndeten mit einem großen Aufgebot nach dem Räuber, der zu Fuß vom Tatort in der Altstadt geflohen sein soll. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zu dem 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und Bart. Warum der Täter ohne Beute die Flucht ergriff, wurde nicht mitgeteilt.