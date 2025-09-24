Goldener Spätsommer im Norden – viel Sonne, aber auch Wind

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Der Norden Deutschlands darf sich in den kommenden Tagen auf reichlich Sonnenschein und kühle, aber angenehme Spätsommerluft einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es sowohl in Hamburg und Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend trocken. Der Ostwind frischt zeitweise kräftig auf, vor allem direkt an der Küste.

Am Mittwoch dominieren Sonne und lockere Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 16 bis 18 Grad, an den Küsten bleibt es etwas kühler. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es im Binnenland auf 6 bis 9 Grad ab, an der Küste auf 10 bis 12 Grad.

Am Donnerstag bleibt das freundliche Wetter bestehen, wenn auch mit dichteren Wolkenfeldern an der Küste, wo einzelne Tropfen möglich sind. Im Landesinneren bleibt es heiter und trocken. Der mäßige bis frische Ostwind bringt an den Küsten jedoch Windböen mit sich. Die Höchstwerte liegen erneut bei 15 bis 18 Grad.

Zum Wochenende setzt sich das sonnige und trockene Spätsommerwetter fort. Am Freitag zeigt sich der Himmel meist heiter bis leicht bewölkt. Bei Werten zwischen 15 und 17 Grad weht ein lebhafter Ostwind vor allem an Nord- und Ostsee. Nachts sinken die Temperaturen verbreitet auf Werte zwischen 6 und 9 Grad, auf den Inseln bleibt es milder.