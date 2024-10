Goldener Oktober in Schleswig-Holstein

Offenbach/Kiel (dpa/lno) –

Das Oktoberwetter hat Einheimische und Urlauber in Schleswig-Holstein verwöhnt und für manchen nicht so schönen Sommertag entschädigt. Nach der Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schien die Sonne deutlich mehr als normal. Sie schaffte es an 126 Stunden, sich am Himmel zu behaupten. Im Durchschnitt der international gültigen Referenzperiode 1961 bis1990 wären 98 Stunden zu erwarten gewesen. Mit dem Sonnenschein stiegen auch die Temperaturen über den zu erwartenden Wert von durchschnittlich 9,5 Grad. Erreicht wurde ein Temperaturmittel von 11,1 Grad. Beim Niederschlag hielt sich der Oktober zurück. Es fielen 60 Liter je Quadratmeter. 73 Liter je Quadratmeter sind der Wert des vieljährigen Mittels.