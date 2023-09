Göttlich über Ausbau von Frauenteam: «Schritt für Schritt»

Hamburg (dpa/lno) –

Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli sieht im Ausbau der Frauen-Mannschaft eine große strukturelle Herausforderung für den Fußball-Zweitligisten. «Wir können nicht einfach so Geld aus unserem Kerngeschäft wegnehmen und in den Frauenfußball stecken. Das geht formal auch gar nicht», sagte der 47-Jährige der «Hamburger Morgenpost» (Donnerstag). Das Frauen-Team aus der Regionalliga tritt im DFB-Pokal am Freitag (18.30 Uhr) gegen den favorisierten Stadtrivalen Hamburger SV aus der 2. Liga im Millerntor-Stadion an.

«Niemand hat etwas dagegen, wenn unsere Frauen so hoch wie möglich spielen – aber es muss strukturell möglich sein. Der FC St. Pauli kann sich mit der derzeitigen Infrastruktur nur Schritt für Schritt weiterentwickeln», fügte er hinzu.

Das Stadtduell wird die Bestmarke an Fans bei einer Frauen-Partie in Hamburg übertreffen. 2011 sahen 12.183 Zuschauer das Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden im Millerntor-Stadion. Der Club hat für das Derby gegen den Zweitliga-Aufsteiger HSV nach eigenen Angaben mehr als 13.000 Tickets verkauft.