Göttinger verschleppt Riesen-Eiswaffel

Göttingen (dpa/lni) – Zum Naschen denkbar ungeeignet, als Deko in den eigenen vier Wänden nicht alltäglich: Eine Riesen-Eiswaffel aus Kunstharz soll ein Mann aus Göttingen nachts in seine Wohnung geschleppt haben. Woher die etwa 1,80 Meter große Eistüte stammt und ob sie gestohlen wurde – alles noch unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die auffällige nächtliche Aktion vom 6. April blieb nicht unbemerkt, ein Zeuge informierte die Polizei. Den Beamten erzählte der Göttinger, er habe die Eiswaffel in der Innenstadt auf dem Sperrmüll gefunden.

Die Ermittler wurden misstrauisch. Sie nahmen das Rieseneis mit zur Wache, um zu klären, woher es stammt. Dass die Kunstharz-Eistüte dort einem Nascher zum Opfer fällt oder gar schmilzt, dürfte unwahrscheinlich sein.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-263685/2

Mitteilung mit Foto