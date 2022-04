Göttinger Basketballerinnen verzichten auf Bundesliga-Lizenz

Göttingen (dpa/lni) –

Nach dem sportlichen Abstieg wird die BG 74 Göttingen keine Lizenz für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga der Frauen beantragen. Geschäftsführer Richard Crowder begründete den Verzicht am Montagabend mit zu vielen Unwägbarkeiten. Viele Verletzungen und coronabedingte Ausfälle bei Spielerinnen, der Rückzug von Sponsoren und Co-Geschäftsführer Roland Emme-Weiß aus privaten Gründen sowie mangelnde Unterstützung im organisatorischen Bereich führte Crowder als Gründe an, sich in die 2. Liga Nord zurückzuziehen.

Der Vertrag mit Trainer Goran Lojo, gleichzeitig Coach der bosnischen Nationalmannschaft, soll nach drei Jahren zum Sommer hin aufgelöst werden. Noch im April soll ein neuer Trainer präsentiert werden. Die Möglichkeit, eventuell per Wildcard erstklassig zu bleiben, nimmt die BG 74 eigenen Angaben zufolge nicht wahr.