Göttinger Basketballer starten mit Sieg in Fiba Europe Cup

Göttingen (dpa/lni) –

Die Basketballer der BG Göttingen sind mit einem Sieg in die erste Gruppenphase des Fiba Europe Cups gestartet. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend gegen das georgische Team von BC TSU Tiflis mit 86:81 (40:33). Beste Werfer für die Niedersachsen waren vor rund 1900 Zuschauern Fedor Zugic mit 20 und Deondre Burns mit 14 Punkten. Nächsten Mittwoch (20.30 Uhr) spielt Göttingen in der Gruppe I bei Itelyum Varese aus Italien.

Zwölf Jahre nach dem letzten internationalen Auftritt kam Göttingen zunächst nur schwer in die Partie, konnte dann aber seine Wurfeffizienz steigern. Vor allem die Spieler von der Bank steuerten viele wichtige Punkte zur Halbzeitführung bei. Das dritte Viertel verlief ausgeglichen.

Die Gäste blieben bis zum Schluss dank der besseren Defensive dran und gingen zweieinhalb Minuten vor dem Ende erstmals wieder in Führung. Diese konterten die Veilchen unter anderem durch einen Dreier von Zugic 15 Sekunden vor dem Abpfiff zum vorentscheidenden 82:78.