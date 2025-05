Göttinger Basketballer haben neuen Trainer

Göttingen (dpa) –

Fabian Strauß soll die BG Göttingen zurück in die Basketball-Bundesliga führen. Der 32-Jährige kommt vom Zweitligisten Dresden Titans zum Erstliga-Absteiger und erhält bei den Süd-Niedersachsen einen Zweijahresvertrag mit Ausstiegsoptionen.

Strauß tritt die Nachfolge von Mikko Riipinen an, der in der kommenden Saison die MHP Riesen Ludwigsburg in der Bundesliga trainiert. «Auch wenn Fabian noch jung ist, haben uns seine Erfahrung in der zweiten Liga, seine konzeptionellen Vorstellungen und sein Ehrgeiz überzeugt», sagte Göttingens Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Die Göttinger waren mit nur drei Siegen abgestiegen.