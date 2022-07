Göttinger Basketballer bei Europe-Cup-Qualifikation dabei

Göttingen (dpa/lni) –

Basketball-Bundesligist BG Göttingen darf nach elf Jahren wieder auf die Teilnahme an einem Europapokal-Wettbewerb hoffen. Das Team werde Ende September bei einem von vier Qualifikationsturnieren für den FIBA Europe Cup mitspielen, teilten die Niedersachsen am Freitagabend mit. 22 Mannschaften sind bei den Turnieren insgesamt dabei, nur die vier Sieger dürfen an dem Europe-Cup-Wettbewerb der kommenden Saison teilnehmen.

«Unser Headcoach Roel Moors hat sich die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb erhofft. Er und das Team haben sich diese durch den sportlichen Erfolg in der vergangenen Saison hart erarbeitet und sie verdient», sagte der Göttinger Geschäftsführer Frank Meinertshagen. «Wir nehmen diese Herausforderung sehr gerne an. Für uns ist das ein wichtiger Schritt, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln.»

Die Göttingen spielten zuletzt in der Saison 2011/12 in der sogenannten EuroChallenge. 2010 hatten sie diesen europäischen Wettbewerb sogar gewonnen.