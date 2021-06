Göttingen verpflichtet Basketballer Hujic

Göttingers Trainer Roel Moors gestikuliert im Spiel. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Göttingen (dpa/lni) – Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat Haris Hujic verpflichtet. Der 24 Jahre alte Guard wechselt von den Bayer Giants Leverkusen zu den Niedersachsen. Dort erhält er einen Einjahresvertrag, wie die Göttinger am Dienstag mitteilten.

«Haris hat in Leverkusen eine sehr gute ProA-Saison gespielt», sagte BG-Trainer Roel Moors. «Er arbeitet sehr hart und ist bekannt für seine Wurf- und Pass-Qualitäten. Zudem ist er ein guter Ballhandler, der Pick and Roll spielen kann. Aber am wichtigsten ist, dass sein Charakter in die Gruppe passt, die ich mir hier vorstelle.»

Zum Kader der Göttinger für die kommende Saison gehören neben Hujic bislang Mathis Mönninghoff, Akeem Vargas, sowie Rihards Lomazs, dessen Vertrag allerdings eine Ausstiegsklausel beinhaltet.

