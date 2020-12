Göhrdemörder: Auftragskiller als eine Theorie

Der Schriftzug «Polizei» auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion. Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – Ein Team von acht Ermittlern dreht seit drei Jahren jeden Stein im Fall des mutmaßlichen Serienmörders von Lüneburg um – handfeste Ergebnisse sind aber auch zum Jahresende 2020 Fehlanzeige. Es gibt den Verdacht des Auftragsmörders, auch um diese Theorie kümmert sich die Ermittlungsgruppe. «Das ist eine Arbeitshypothese von mehreren. Wir wollen alles berücksichtigen und schließen nichts aus», sagte Mathias Fossenberger, Polizeioberkommissar in der für den Fall zuständigen Polizeidirektion Lüneburg. Der frühere Friedhofsgärtner gilt nicht nur als Verantwortlicher für zwei Doppelmorde 1989 in der Göhrde im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Unter einer Garage wurde auf dem ehemaligen Grundstück des Mannes im Herbst 2017 am Stadtrand von Lüneburg zudem die Leiche einer 1989 verschwundenen Frau gefunden.

Besonders interessiert die Beamten ein möglicher Mittäter des Gärtners, der sich 1993 in U-Haft umbrachte, wo er wegen anderer Vorwürfe einsaß. «Der Mann, gegen den ermittelt wird, spricht nicht mit uns. Er wird von einem Anwalt vertreten», erklärte Polizeisprecher Fossenberger.

Die Ermittler überprüfen mögliche Verbindungen zu bundesweit rund 250 Taten. Dazu gehören auch Tötungsdelikte und Vergewaltigungen. Andere Dienststellen aus dem In- und Ausland sollen sich mit Lüneburg in Verbindung setzen und ihre Fälle abgleichen. Der Gärtner lebte längere Zeit auch in Karlsruhe. Im Mai 2019 stellte die Polizei zahlreiche Asservate aus dem früheren Haus des Mannes ins Internet, darunter ausgegrabene Handtaschen und Schuhe.

Die Ermittlungsgruppe Göhrde arbeitet in Corona-Zeiten überwiegend im Home-Office. «Es ist eine mühselige Arbeit und Corona hat zusätzlich alles verzögert», sagte der Sprecher. Es sei etwas anderes, wenn sich ein Team überwiegend online absprechen und verständigen müsse. Um Ermittlungsfehler, die vor Jahrzehnten möglicherweise gemacht worden sind, zu verhindern, wird sehr akribisch gearbeitet. Dienstliche und wissenschaftliche Voraussetzungen hätten sich seit den frühen 1990ern verändert, eines der bekanntesten Beispiele sind technische Hilfsmittel wie DNA-Analysen.

In den Fokus der Öffentlichkeit ist die Verbrechensserie erneut durch den ARD-Dreiteiler «Das Geheimnis des Totenwaldes» geraten. «Es gibt dadurch die Chance, dass sich wieder Menschen mit Hinweisen melden», sagte Fossenberger. Gleichzeitig wühle die Thematik 31 Jahre nach den Morden auch die Angehörigen wieder auf.

