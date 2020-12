Glühweinverkauf soll in ganz Hamburg eingeschränkt werden

Zwei Frauen stoßen während der Corona-Pandemie mit Glühwein an. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – In ganz Hamburg soll künftig wegen der Corona-Pandemie schon am Nachmittag kein «Glühwein to go» mehr ausgeschenkt werden dürfen. «Geplant ist ein stadtweites Glühweinverbot», sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Die zuständige Sozialbehörde werde voraussichtlich am Mittwoch sagen können, ab wann es gelten soll.

Bislang gilt das tägliche Verkaufsverbot ab 16.00 Uhr nur in Teilen des Schanzenviertels, Ottensens und Winterhudes. Entsprechende Allgemeinverfügungen zum «Verbot des Außerhausverkaufs alkoholischer Heißgetränke in ausgewählten Gebieten» hatten die Bezirksämter Altona und Nord am Montag gemeinsam mit dem Senat erlassen. Das Verbot trat am Dienstag in Kraft und betrifft Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetriebe, hieß es in einer Mitteilung.