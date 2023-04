Gleitschirmpilot stürzt ab und muss gerettet werden

Baden-Baden (dpa) –

Ein Gleitschirmpilot ist in Baden-Baden abgestürzt und mit seinem Schirm zwischen zwei Bäumen in etwa 15 Metern Höhe hängengeblieben. Dort musste der Mann rund anderthalb Stunden ausharren, bevor es Höhenrettern der Feuerwehr gelang, ihn unverletzt zu retten, wie die Feuerwehr in Baden-Baden am Sonntag mitteilte. Zur Ursache für den Unfall konnte ein Feuerwehrsprecher keine Angaben machen. Der 30-Jährige war mit seinem Gleitschirm am Mittag auf dem Merkur gestartet, dem Hausberg der Stadt Baden-Baden.

Rund 35 Retter waren im Einsatz und bauten zunächst ein Sprungpolster unter dem Piloten auf, weil Absturzgefahr drohte. Dann kletterten Höhenretter auf zwei Bäume und stellten eine Seilverbindung zu dem Piloten her, so dass er schließlich nach 90 Minuten Ausharren unverletzt gerettet werden konnte. Eine Landstraße in der Nähe musste während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden.