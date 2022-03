Gleitschirmflieger stürzt in Waldstück und stirbt

Goslar (dpa) –

Ein Gleitschirmflieger ist bei Goslar in ein Waldstück gestürzt und ums Leben gekommen. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen hatten am Mittwochnachmittag den Absturz östlich des Herzberger Teiches gemeldet. Bei der Bergung des Mannes aus der Region Gifhorn halfen die Höhenrettung der Bergwacht und die Feuerwehr. Eine Ursache für das Unglück blieb zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.