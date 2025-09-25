Gleisarbeiter von Zug erfasst und schwer verletzt

Wrist (dpa/lno) –

Bei Arbeiten am Gleis am Bahnhof Wrist (Kreis Steinburg) ist ein Bahnmitarbeiter schwer verletzt worden. Ein Zug der Nordbahn, der von Hamburg kam, hatte den Mann am Vormittag erfasst, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 30-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke wurde während der Rettungsarbeiten im Bereich des Bahnhofs vorübergehend gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei liegt möglicherweise ein Fehlverhalten eines Bahnmitarbeiters vor, der seinen Kollegen vor der Zugdurchfahrt hätte warnen müssen. Gegen den 32 Jahre alten Mann wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.