Glatzels Verbleib beim HSV: «Eine Entscheidung des Herzens»

Hamburg (dpa/lno) –

Fußballprofi Robert Glatzel hätte den Zweitligisten Hamburger SV beinahe in Richtung Bundesliga verlassen. «Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre», sagte der 28-jährige Angreifer in der «Sport Bild» (Mittwoch): «Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist.»

Nach dem erneut verpassten Aufstieg der Hanseaten hätte Glatzel den HSV trotz eines Vertrags bis 2024 für eine festgelegte Ablösesumme von angeblich etwa 1,4 Millionen Euro verlassen können. Mehrere Erstligisten hätten angefragt. Am weitesten sollen die Verhandlungen mit Aufsteiger Schalke 04 gewesen sein. Glatzel habe sich die Angebote angehört und sich damit beschäftigt: «Diese waren auch wirtschaftlich attraktiver, daraus mache ich keinen Hehl», sagte der 27-fache Torschütze der Hamburger.

Dennoch entschied sich der 1,93-Meter Mann gegen den persönlichen Aufstieg und verlängerte seinen Vertrag in der Hansestadt vorzeitig bis 2025: «Es war eine Entscheidung des Herzens», sagte Glatzel: «Ich will unbedingt mit dem HSV aufsteigen.»