Glatteis und Regen erwartet – Wetter bleibt ungemütlich

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auch in den kommenden Tagen auf ungemütliches Winterwetter einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist mit Glätte, Schnee und Frost zu rechnen, zum Wochenende hin wird es langsam milder.

Der Donnerstag startet grau und winterlich, vor allem in der Osthälfte gibt es leichten Schneefall von einem bis drei Zentimetern, örtlich können es bis zu fünf Zentimeter werden. Es bleibt überwiegend glatt auf den Straßen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad im südlichen Emsland und minus 2 Grad im Wendland. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste etwas kräftiger.

In der Nacht zu Freitag bleibt es dicht bewölkt, verbreitet bildet sich gefrierender Nebel. Im Wendland kann es gefrierenden Regen oder leichten Schneefall geben. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 Grad auf den Inseln und minus 4 Grad im Südosten.

Mildere Temperaturen am Wochenende

Der Freitag zeigt sich von seiner trüben Seite. Es bleibt bedeckt und trocken, teils anhaltend neblig-trüb. Erst am Abend kommen von der Ems her erste Regentropfen bei Höchstwerten von 1 bis 4 Grad. In der Nacht zieht leichter Regen auf, es ist Glatteis möglich. Die Temperaturen sinken auf 0 Grad.

Auch der Samstag bleibt trüb, gebietsweise gibt es Regen oder Nebel, wie der DWD mitteilt. Örtlich besteht Glatteisgefahr. Die Temperaturen steigen jedoch, mit Höchstwerten zwischen 1 und 9 Grad wird es am Wochenende etwas milder. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bedeckt, örtlich ist mit Nebel und Regen zu rechnen. Im Osten ist bei bis minus 1 Grad erneut Glätte möglich.

Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, im Südwesten lockert es ein wenig auf. Örtlich kann es Sprühregen geben bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 8 Grad.