Glatte Straßen in Niedersachsen

Gefrierender Regen und Schnee macht heute in Niedersachsen viele Straßen gefährlich glatt. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Gefrierender Regen und Schnee sorgen bis zum Vormittag für gefährlich glatte Straßen in Teilen Niedersachsens. Dafür sorgt insbesondere Niederschlag, der laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Südwesthälfte aufkommt und sich am Vormittag unter Abschwächung nordostwärts ausbreitet. Bei maximal zwei Grad soll der Niederschlag zunächst als Regen auf Straßen fallen und dort gefrieren.

Zudem erwartet der DWD überwiegend leichten Schneefall mit Neuschneemengen zwischen einem und fünf Zentimeter. Zwischen dem Emsland und dem Osnabrücker Land könne örtlich aber auch mäßiger Schneefall bis zehn Zentimeter in sechs bis zwölf Stunden eintreffen. Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es stellenweise Glätte durch überfrierende Nässe geben, dazu etwas Schnee. Im Süden kann es auch dann durch gefrierenden Regen zur Glatteisbildung kommen.